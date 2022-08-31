اليوم السابع
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ضبط 178 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:22 م
ضبط 178 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة وتمكنت من ضبط (178) قطعة سلاح نارى، (266) قضية مخدرات وتنفيذ (86045) حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط ( 178 قطعة سلاح نارى بحوزة 156 متهما)، فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86045) حكما قضائيا متنوعا، فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (266) قضية مخدرات.

كما أسفرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط (40) متهما، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (19) متهما، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (187) دراجة نارية مخالفة، فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (22770) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.


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مخالافات مروريه

مخدرات

سلاح



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