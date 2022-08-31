اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:16 م
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ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لاتهامه بسرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:00 م
ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لاتهامه بسرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بسرقة 2 كشاف إنارة بـأحد الطرق بدائرة القسم، وبإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأنه وراء ارتكاب الواقعة. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" بالاشتراك مع أربعة أشخاص آخرين (تم ضبطهم)، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة كشافات الإنارة من الطرق العامة بذات الأسلوب بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


وزارة الداخلية

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