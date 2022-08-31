"صحة دمياط" تعلن بدء تنفيذ خطة القوافل العلاجية المجانية لشهر سبتمبر

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن بدء عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر سبتمبر الجاري والتى تستهدف 7 قرى بمركزى كفر سعد وكفر البطيخ، وذلك تيسيرا على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة بتنفيذ قافلة طبية بعزبة أبو الفتح بمركز كفر البطيخ بدءاً من اليوم وحتى غد الخميس، وانطلاق قافلة بالإبراهيمية البحرية بمركز كفر سعديومي الأربعاء والخميس (7 ، 8 سبتمبر) وأخرى بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ يومي الجمعة والسبت الموافقين (9، 10 سبتمبر)،وأخرى بكفر سعد بمنشية ناصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين (14، 15 سبتمبر).

وخلال النصف الثاني من الشهر الجارى، فمن المقرر إطلاق ثلاث قوافل بمركز كفر سعد، الأولى ستعقد بقرية أبو سعادة الصغرى يومي الأربعاء والخميس الموافقين ( 21، 22أغسطس)، والثانية بقرية الوسطاني يومي الجمعة والسبت الموافقين (23 ،24 سبتمبر) على أن تُختتم فاعليات القوافل لهذا الشهر بقرية البنك بذات المركز يومي الأربعاء والخميس (28، 29 سبتمبر).

والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية .