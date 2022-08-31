"صحة الدقهلية": الكشف على 1683 مريضا مجانا خلال يومين

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتوجيه قافلة طبية علاجية مجانية لقرية 57 أبو ماضى، مركز بلقاس، وذلك خلال يومى 29، 30 أغسطس 2022، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1683 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جراحة، نساء، تنظيم أسرة، أنف وأذن، أسنان .

وتابع أنه انتهت عيادات القافلة الطبية بالكشف علي "باطنة 404، أطفال 448، عظام 241، جراحة 109، نسا وتنظيم أسرة 257، أنف وأذن 96، أسنان 128".

وأضاف أنه تم إجراء 585 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 74 حاله أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 42 ندوة تثقيفية للمرضى، والكشف على 149 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، وتحويل 27 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 2 قرار على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.