اليوم السابع
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شعبة الذهب: ارتفاع الأسعار 10جنيهات مع تراجع المعروض بالأسواق

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:53 م
شعبة الذهب: ارتفاع الأسعار 10جنيهات مع تراجع المعروض بالأسواق الذهب
كتب إسلام سعيد

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أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذى رفع الأسعار 10جنيهات قبل قليل بعد صعود صباحي بحوالى 17جنيها ليصبح إجمالي صعود الذهب 27 جنيها.
 
وقالت الشعبة في بيان لها إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.
 
وأشارت الشعبة إلي أن أونصة الذهب سجلت 1713 دولار وبلغ سعر عيار 21 الآن 1115جنيها في حين بلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1274.2 جنيها وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 955.7  جنيه وبلغ عيار 14 حوالى 745.4 جنيه بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة  8920 جنيه.

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