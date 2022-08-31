شاهد أول شاطئ عام بالساحل الشمالى والدخول مجانا فى برنامج مصر الجديدة

كتبت ريهام الباشا

تشاهد فى حلقة جديدة، من برنامج مصر الجديدة والذى يقدمه الزميل أحمد حسن، أول شاطئ عام بالساحل الشمالى الغربى، داخل مدينة العلمين الجديدة، والذى يتضمن حارات للدراجات، وكافيهات ومطاعم، وحمامات على كل كيلو، وأماكن لشحن التليفون، والدخول فيه بالمجان، حيث لأول مرة يشهد الساحل الشمالى، وجود أول شاطئ عام للمواطنين، داخل مدينة العلمين الجديدة، وتمثل مدينة العلمين الجديدة، بوابة مصر على إفريقيا، بالإضافة إلى أن الساحل الشمالى الغربى يشهد تطورا كبيرا بعد قرار ضمه لهيئة المجتمعات العمرانية، وفك التشابك الذى كان يعانى منه المستثمرين وأصحاب القرى السياحية.

وخلال الجولة التى أجراها اليوم السابع، داخل أول شاطئ العام، أكد المهندس إسلام محمود، المشرف العام على مشروع الممشى السياحى بمدينة العلمين الجديدة، أن الشاطئ مكون من عدة مراحل، المرحلة الأولى عبارة عن 7 كيلو متر، تم البدء فى تنفيذها منتصف عام 2018، وانتهت بالكامل وتم افتتاحها أمام الجمهور، فى حين أن المرحلة الثانية وطولها 3 كيلو تم البدء فى تنفيذها منتصف العام الماضى، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل.

وأوضح المهندس إسلام محمود، أن الشاطئ العام بطول 7 كيلو مترات، وبعرض 26 مترا، ويتضمن حارات للمشاه، وأخرى للدراجات، ونقط ثابتة للشحن، وأماكن للاستراحات والمقاعد، لافتا إلى أن كل كيلو مخصص له أماكن جراجات للوافدين، وبرجلات فى كل كيلو، وحمامات رجالى وسيدات فى كل كيلو، ومطاعم وكافيهات وخدمات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الشاطئ العام، تم البدء فيها فى منتصف عام 2020 ووصلت نسبة الإنجاز لنحو 75%، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الشهر المقبل، موضحا أن هناك نقطة أتمين فى كل كيلو، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للايفنتات والحفلات.