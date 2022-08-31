اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:17 م
أكرم القصاص
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سيدة تتهم زوج شقيقتها بإنهاء حياة زوجته فى الدقهلية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:50 م
سيدة تتهم زوج شقيقتها بإنهاء حياة زوجته فى الدقهلية الإسعاف فى مكان الواقعة
الدقهلية فريق المحافظات

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اتهمت سيدة زوج شقيقتها بإنهاء حياة زوجته بعد وصلة تعذيب وضرب مبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستقبلت مستشفي منية النصر المركزي، جثة سيدة بها آثار سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول فاطمة م.م. 35 عامًا، مقيمة بكفر علام، جثة هامدة وبها آثار كدمات وسحجات بالجسم.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة دخلت المستشفى بادعاء سقوطها من أعلى دراجة بخارية، ووجود سحجات وكدمات متفرقة بيديها وقدميها، وجرح بالشفة.

وبالتحريات وسؤال شقيقتها، اتهمت زوج المتوفاة ويدعى محمد ع.ج. بقتلها والتعدي عليها بالضرب بعصا غليظة حتى توفيت، بسبب خلافات بينهما.

وتم تحرير المحضر رقم 4192 لسنة 2022 إدارى مركز منية النصر.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لتشريحها وبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.


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