سكان نيويورك يسارعون للحصول على تصاريح حمل السلاح قبل تفعيل"الاخلاق الحميدة"

كتبت: نهال أبو السعود

يسارع عدد متزايد من سكان نيويورك لتقديم طلب للحصول على تصاريح أسلحة قبل أن يدخل قانون جديد يزيد صعوبة حمل السلاح حيز التنفيذ يوم الخميس، حيث ينص على تقديم سجل لمنشورات المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي لاثبات حسن اخلاقهم.

عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية قوانين تصاريح الأسلحة في نيويورك في يونيو ، كان هناك توقع بأن المزيد من الناس سوف يسعون للحصول على التصريح لحمل السلاح.

قالت شبكة سي بي اس أن 9187 شخصًا تقدموا بطلب إلى الولاية لأخذ بصماتهم لإجراء فحوصات خلفية تصاريح السلاح في أغسطس وحده هذه زيادة مذهلة عن 3،187 الذين تقدموا بطلبات في أغسطس 2021.

يقول الخبراء إن الاندفاع للحصول على تصاريح حمل السلاح قبل سريان القانون الجديد يرجع إلى أن الناس لا يحبون المتطلبات الجديدة التي طورتها الحاكمة كاثي هوشول ومسؤولو الدولة لتقليل آثار قرار المحكمة العليا.

ينص القانون الجديد على أن المتقدمين يجب أن يحصلوا على 16 ساعة من التدريب العملي على السلاح الذي يشمل إطلاق النار وتسليم ثلاث سنوات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لإثبات أنهم يتمتعون "بشخصية أخلاقية جيدة".

وقال الحاكمة كاثي هوشول إن القانون الجديد سيمنع الناس أيضًا من حمل أسلحتهم في العديد من الأماكن الحساسة ، بما في ذلك قطارات الأنفاق والمتنزهات والمدارس وتايمز سكوير، ومن المقرر ان تعقد مؤتمر اليوم تكشف فيه عن تفاصيل القانون الجديد.

ووفقا للتقرير، هناك العديد من الدعاوى القضائية التي تتحدى ما ينص عليه القانون الجديد، وأفادت شرطة نيويورك ان ها تلقت 1100 طلبًا إضافيًا للأسلحة اليدوية منذ صدور حكم المحكمة العليا.