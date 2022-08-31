اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:52 م
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سقوط إحدى طائرات سلاح الجو الأردني المقاتلة ونجاة قائدها

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:13 م
سقوط إحدى طائرات سلاح الجو الأردني المقاتلة ونجاة قائدها سقوط طائرة - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، سقوط إحدى طائرات سلاح الجو المقاتلة ونجاة قائدها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت أثناء قيامها بعد ظهر اليوم الأربعاء، برحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوب المملكة.

وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع أية خسائر بشرية، إذ قام الطيار بالقفز من الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان مستخدماً مظلة النجاة وتم إخلاؤه إلى مدينة الحسين الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة.

 

 


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