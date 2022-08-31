اليوم السابع
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زاخاروفا تشبه أعضاء الاتحاد الأوروبى بـ "عميان يتجهون نحو الهاوية"

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:38 ص
زاخاروفا تشبه أعضاء الاتحاد الأوروبى بـ "عميان يتجهون نحو الهاوية" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تهدف إلى انهيار أوروبا ولا لنشر التفرقة فيها.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضافت زاخاروفا: "نحن لا نهدف إلى تقسيم (أوروبا). هذه لم تكن مهمتنا أبدا.

وشددت الدبلوماسية، على أن "روسيا سعت دائما وكان هدفها الرئيسي، إعادة الفكر السليم إلى العلاقات الدولية".

وشبهت زاخاروفا أعضاء الاتحاد الأوروبي، بشخصيات في لوحة بيتر بروغيل "المكفوفين"، الذين "لا يعبرون عن شكوك واعتراضات، ولا يطرحون أسئلة ولا يحتجون"، بل "يتوجهون إلى الهاوية بشكل جماعي".

 


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ماريا زاخاروفا

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