اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 07:52 م
أكرم القصاص
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روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:56 م
روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات على 55 شخصا من كبار العسكريين والسياسيين والشخصيات العامة الكندية.


وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن الشخصيات المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الروسية سيحظر عليهم دخول الأراضي الروسية.


وتأتي هذه العقوبات ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في وقت سابق.


وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في وقت سابق.


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