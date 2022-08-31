اليوم السابع
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رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بقرى طما.. صور

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:59 ص
رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بقرى طما.. صور رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما
سوهاج عمرو خلف

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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، مشروع الوصلات المنزلية بمركز ومدينة طما والجارى تنفيذها ضمن أعمال مشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى 181 قرية بسوهاج.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يبلغ عدد القرى الجارى بها تنفيذ مشروعات صرف صحى بمركز طما 34 قرية وتبلغ عدد الوصلات المنزلية بتلك القرى 42122، كما يتم تنفيذ مشروعات صرف صحى فى مركز ساقلتة فى 14 قرية يتم بها تنفيذ عدد 13286 وصلة منزلية، كما أنه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 23 قرية بمركز المراغة تضم 55109 وصلات منزلية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 19 مشروع صرف صحى بمركز دار السلام تشمل 24171 وصلة منزلية،ويبلغ عدد القرى التى يتم بها تنفيذ مشروعات صرف صحى فى مركز المنشاة 33 قرية تشمل 53212 وصلة منزلية ويتم تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز جرجا تضم 47179 وصلة منزلية وجارى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز البلينا تشمل 49941 وصلة منزلية.

 وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية فى التنفيذ كما طالب المواطنين بعدم الدخول على الشبكة الا بعد الانتهاء من المشروع لعدم اتلاف المشروع وحفاظاً على استثمارات الدولة.

رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما (2)

رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما

 

رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما (3)

رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما

 

رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما (4)
رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما 

 

رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما (5)
رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما

 

رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما (1)
رئيس شركة مياه سوهاج يتفقد مشروع الوصلات المنزلية بطما

 


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محافظة سوهاج

مياه سوهاج

طما



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