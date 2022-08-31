رئيس مركز القاهرة للدراسات: إجراءات تيسير الإفراج عن الواردات تؤدى لخفض الأسعار

محمود رضا الزاملى

علق عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على حزمة الإجراءات الاستثنائية التى ينفذها البنك المركزى للإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، قائلا: هذه القرارات تهدف للتيسير على المستوردين والموردين، مضيفا تأتى هذه القرارات ضمن حزمة إجراءات استثنائية للتيسير على المستثمرين وللتيسير في مسألة الإفراج الجمركي وهذه الإجراءات الهدف منها إدخال بضائع للسوق المصرى .

وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، تم التنسيق بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى للتيسير على المستثمرين وستكون السلع بدون رسوم أو غرامات أو رسوم إضافية، بالإضافة إلى إنهاء كافة الإجراءات مثل الشحن الجمركي وإتمام التحويل الجمركى وهذه الإجراءات ستؤدى إلى تخفيض أسعار السلع لافتا إلى ان السوق المصرى كان محتاج لتلك الإجراءات وهى تتمشى مع الإجراءات السابقة لمحافظ البنك المركزى بخصوص زيادة حد السحب .

وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، هذا القرار سيؤثر على السوق المصرى وتعد رسالة طمأنه بأن هناك انفراجة للاستيراد من الخارج، وهى قرارات تتماشى مع إجراءات البنك المركزى لإنهاء حصر الاحتياج الدولارى للاستيراد حتى شهر يوليو القادم، وهى قبلة الحياة للتجارة الداخلية والسوق كان متعطش للسلع والمواد الخام، وهذه الإجراءات من شأنها انخفاض للكثير من السلع .

واستطرد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، هذه الإجراءات سيكون لها انعكاس على حركة الصناعة في الداخل عن طريق توفير المادة الخام بعد حالة من الركود بسبب عدم وجود استيراد وعدم تشبع السوق بالمادة الخام .