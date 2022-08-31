رئيس "غازبروم": الشركة حققت نتائج عمل جيدة جدا

وكالات

كشف رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميللر، عن نتائج جيدة للغاية حققتها الشركة في النصف الأول من العام الجاري، وأعلن أنه سيتم دفع أرباح قياسية على الأسهم.

وحسب موقع روسيا اليوم، أكد رئيس عملاق الغاز الروسي، خلال اجتماع مخصص اليوم لعمال صناعة النفط والغاز، أنه يتم تمويل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية بشكل آمن بالتدفق النقدي.

وقال ميللر: "نتائج العمل للنصف الأول من العام جيدة جدا جدا جدا، وفي ظل ذلك سيتم توزيع أرباح قياسية. وبالطبع، تتيح لنا هذه النتيجة المالية أن نقول إننا حصلنا على تدفق نقدي موثوق به لتنفيذ مشاريعنا الاستثمارية الاستراتيجية".

وأضاف المسؤول أن "غازبروم" الروسية تواصل زيادة إمدادات الغاز من روسيا إلى الصين عبر مسار "قوة سيبيريا"، حيث زادت بنسبة 60% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022.

وقال: "بالتزامن مع العمل الذي نقوم به في السوق المحلية، نعمل باستمرار على زيادة الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا" إلى الصين. وهذا العام، قمنا بتسجيل مستويات قياسية عدة مرات، بما يتجاوز الالتزامات التعاقدية".

كما لفت المسؤول إلى أن "غازبروم" بدأت العمل في وضع الخرائط والتصميم لبناء مسار جديد (قوة سيبيريا-2) لإمدادات الغاز من الشرق الأقصى الروسي إلى الصين.

واعتبر أن السوق الصينية تعد السوق الأكثر ديناميكية في العالم وستكون كذلك على مدار العشرين عاما القادمة، وفقا للتوقعات، سيشكل نمو استهلاك الغاز في الصين 40% من النمو في استهلاك الغاز العالمي في العالم.

كذلك أشار إلى أن الطلب العالمي على الغاز انخفض بمقدار 40 مليار متر مكعب خلال الأشهر الثمانية من هذا العام، كان ما يقرب من 30 مليارا منها في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 73% من الانخفاض في الطلب العالمي.