رئيس جامعة المنوفية يسلم الطلاب العرب شهادات التدريب العملى

المنوفية - فريق المحافظات

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ببعض الطلاب العرب الذين تستضيفهم الجامعة من مختلف الدول العربية فى إطار تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، ضمن فعاليات الملتقى العربي السابع والعشرون لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية عن العام ٢٠٢٢.

وكان ممثل جامعة المنوفية فى الملتقى العربى الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قام رئيس الجامعة بتسليمهم شهادات إتمام التدريب العملى بكليات الجامعة والذى تم خلال الفترة التدريب بجامعة المنوفية على مدار شهر أغسطس الحالى.

وأعرب مبارك عن سعادته باستضافة الطلاب من مختلف الدول العربية للتدريب فى كليات الجامعة، موضحا أن التبادل الطلابى يعزز روح الأخوة بين أبناء الوطن العربي، كما أن زيادة برامج التدريب بين الجامعات يساهم في سياسات التقارب والتكامل بين الجامعات العربية، وتشجيع الأنشطة العلمية والثقافية والفنية لطلبة الجامعات العربية، وإكساب الطلاب معارف ومهارات جديدة لبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، كما أن الاهتمام بالتبادل الطلابي بين الجامعات له أهمية كبيرة في مد جسور التواصل مع الشركاء الدوليين، بما يتيح فرص تطوير برامج دولية مشتركة.

وأكد رئيس الجامعة أن الطلاب العرب يحظون بكافة أشكال الرعاية والاهتمام والإقامة المميزة بالحرم الجامعى، وتوجه الطلاب بالشكر لرئيس الجامعة ولكل من ساهم فى استقبالهم وسير التدريب على أكمل وجه حتى تم الانتهاء من برامج التدريب واستلام الشهادات، وأهدى الطلاب دروعا تذكارية من جامعاتهم لرئيس الجامعة.

حضر اللقاء مها الشريف مدير عام شئون التعليم والطلاب، خالد عجور مدير عام العلاقات العامة والإعلام، القاضى حنفى القاضى بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.