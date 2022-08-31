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رئيس الوزراء يشارك اليوم بمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:51 ص
رئيس الوزراء يشارك اليوم بمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء فى مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة، والذى تستضيفه مصر.

 

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أكد أن استضافة مصر للمرة الثانية للدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة الثامنة للاتحاد الإفريقى، يعكس دور مصر الرائد فى القارة الأفريقية ويوضح حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات مع أشقاء مصر فى أفريقيا، والاسهام الفعال فى تحقيق التنمية التنمية المستدامة فى القارة، وتوحيد وجهات النظر الافريقية حول القضايا المحلية والاقليمية والعالمية، وتوفير منصة مشتركة للوزراء الأفارقة فى مجالات اللامركزية والتنمية الحضرية والخدمات العامة لتحقيق التنمية المستدامة فى دول القارة الإفريقية.


وزراء التنمية المحلية الأفارقة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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