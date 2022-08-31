رئيس الوزراء يجدد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2022 .