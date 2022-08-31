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رئيس الوزراء يجدد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:34 ص
رئيس الوزراء يجدد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2022 .

محمد عبد الوهاب

رئيس هيئة الاستثمار

مجلس الوزراء



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