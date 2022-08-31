رئيس الوزراء يجدد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2022 .
رئيس الوزراء يجدد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمارالأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:34 ص
المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم
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