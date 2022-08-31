اليوم السابع
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رئيس التشيك يصدق على انضمام فنلندا والسويد لحلف "ناتو"

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 04:04 م
رئيس التشيك يصدق على انضمام فنلندا والسويد لحلف "ناتو" رئيس التشيك
كتبت: هناء أبو العز

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صدق رئيس التشيك ميلوش زيمان، اليوم الأربعاء، على معاهدة انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
 
وذكر راديو "براغ الدولي" أن الرئيس وقع وثائق التصديق على بروتوكولات انضمام البلدين في قلعة براغ، مشيرا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كانوا قد صوتوا بالموافقة على انضمام البلدين للحلف خلال الأسابيع الماضية. 
 
يشار إلى أن فنلندا والسويد كانتا قد تقدمتا بطلب الانضمام لحلف "ناتو" في بداية يوليو الماضي في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير الماضي.
 
 

فنلندا

السويد

حلف الناتو

روسيا

اوكرانيا

رئيس التشيك



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