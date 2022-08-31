دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين يحذر من شخصيات تجمع أموال تبرعات

كتب: محمد الأحمدى

أعلن الأنبا ديسقورس الأسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين أن هناك أشخاص يتواصلون مع بعض محبى الدير طالبين دفع مبالغ مالية وعطايا عينية كتبرع للدير بدعوى المساهمة في تعمير بالدير.

وقال الدير في بيان له إنه يحذر من هؤلاء الأشخاص ويؤكد أن الدير لم يكلف أي أشخاص بجمع تبرعات بأيه صورة من الصور لصالحه، وأى شخص يستغل اسم الدير في هذا الأمر يتحمل وحده المسئولية القانونية عن تصرفه الخاطئ.

وذكر الدير أنه ليس لديه مقرات لا في القاهرة ولا أي محافظات أخرى، كما يمكن تقديم العطايا والتبرعات للأب الأسقف رئيس الدير أو الراهب القس غايس الأنبا يحنس أو مكتب التبرعات بالدير.