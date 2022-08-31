دعم كبير للأطفال ضمن الأنشطة الصيفية بالقصور والمكتبات الثقافية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك لدعم الأطفال بالورش والفعاليات المتنوعة، حيث تم بقصر ثقافة الأقصر إعداد بروفات المسرحية تدريب المخرج المسرحي محمود النجار، وأعد عرض مسرح عرائس للمخرج المسرحي كريم الشاوري وسومة غريب أغنية بعنوان" دبدوبة التخينة".



وضمن فعاليات النشاط الصيفي نفذ بالقصر ورشة فنية بعنوان" اشغال فنية بالبقوليات" تنفيذ نفيسة عبد الرحيم، وورشة الرسم على الزلط تنفيذ منار سيد، ونفذت ورشة تصميم الشخصية الدبوسية تنفيذ رنا محمد، وورشة تحوير الحروف تنفيذ نرمين سمير، وورشة عمل ماسكات بالفوم تنفيذ نفيسة عبد الرحيم وصفاء حسن قرشي، وورشة رسم حر تنفيذ أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، ورشة الخط العربي بشكل فني تنفيذ الشيماء محمد مرجان.



بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة إدارته وردة حسن، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكى كتاب بعنوان "رعاية الأبناء ذوي القدرات الخاصة" ألقاها على محمود، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان"القزم العجيب" سردتها ولاء أحمد، بجانب ذلك نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ نجوى النبوى، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عن "العام الهجرى"نفذتها هند مصطفى، بالإضافة إلى ذلك نفذ بالقصر ورشة فنون تشكيلية مع رواد القصر تنفيذ أميرة حمود وعصام عربى.





الأنشطة الصيفية بالقصور والمكتبات الثقافية بالأقصر



بهجة الأطفال بورش الرسم خلال الفعاليات الصيفية



تعليم الأطفال للرسم فى قصور الثقافة



دعم الأطفال ضمن الأنشطة الصيفية بالقصور والمكتبات الثقافية بالأقصر



دعم كبير للأطفال ضمن الأنشطة الصيفية بالقصور والمكتبات



عروض مسرحية لدعم الأطفال بالأنشطة الصيفية



مسرح عرائس لدعم الأطفال بمكتبات الأقصر



