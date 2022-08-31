خيط الجريمة.. الكاميرات تقود النيابة لكشف حارس عقار قتل مقاول لسرقته بالقاهرة

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتى يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة، قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن لفترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة البساتين جريمة قتل بشعة، حيث اقدم حارس عقار على قتل مقاول لسرقة أمواله فى دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة بدأت بعثور الأهالى على جثة شخص داخل شقة بدائرة القسم، على الفور قاموا باخطار قسم شرطة البساتين وبإجراء المعاينة مقبل النيابة العامة تبين أن المجنى عليه بكامل ملابسه ووجود اثار اختناق حول منطقة الرقبة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة، كما استدعت الجيران والأقارب وشهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، بالإضافة إلى جمع الكاميرات الموجودة بمحيط العقار الذى شهد الواقعة، وبتفريغ الكاميرات تبين وجود المتهم بصحبة المجنى عليه قبل تنفيذ الجريمة، وأمرت بسرعة ضبطه وإحضاره.

وقال المتهم فى اعترافاته بعد القبض عليه: "علمت باحتفاظ القتيل بأموال برفقته لشراء شقة سكنية، وانتهزت فرصة وجوده بمفرده، وخنقته لسرقة أمواله".

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على شخص متوفى داخل شقة "تحت التشطيب"، كائنة بإحدى العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على المتوفى ( مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "به إصابات وآثار خنق"، وبسؤال أهليته كلاً من (نجله وشقيقه- مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) قرر نجل المجنى عليه أن والده كان بحوزته (مبلغ مالى- هاتفى محمول) وأنه أبلغه هاتفياً أنه إنتهى من معاينة الشقة -محل العثور على جثة المجنى عليه - تمهيداً لشرائها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بالمبلغ المالى المستولى عليه أثناء تواجده صحبته لمعاينة الشقة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بمغافلته وخنقه.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الهواتف المحمولة، وأمكن العثور عليهما بإرشاده فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.