اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:31 ص
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خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بقضية خلية متفجرات المطرية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بقضية خلية متفجرات المطرية المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشار محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بعد ساعات، إعادة إجراءات محاكمة متهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي، مع علمه باستخدامها في أعمال إرهابية، المعروفة بقضية "خلية متفجرات المطرية".
 
يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في تلك القضية، وقام بإعادة إجراءات محاكمته بعد إلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.
 
كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بإمداد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وأر بي جي مع علمهم بإستخدامها في أعمال ارهابية تخل بالامن الوطني وتكدر السلم العام.
 
 

مفرقعات المطريه

خليه ارهابيه

الجنايات



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