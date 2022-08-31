اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خطة أممية طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان على الفيضانات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:00 ص
خطة أممية طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان على الفيضانات فيضان باكستان
وكالات

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أطلقت الأمم المتحدة خطة طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان على التعامل مع الفيضانات المدمِّرة.

وأفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه -في بيان صحفي - بتضرر ما يقدر بنحو 33 مليون شخص من أسوأ فيضانات تشهدها باكستان منذ عقود.

وأشار لاركيه، إلى أن 500 ألف شخص ممن تشرّدوا بسبب الفيضانات يحتمون في مخيمات إغاثة،وتضرر ما يقرب من مليون منزل، مبيناً أن خطة الأمم المتحدة ترتكز في تقديم المساعدات الانسانية وسبل العيش ومنع تفشي الأمراض المعدية على نطاق واسع.

 


باكستان

فيضانات باكستان

فيضانات

فيضان باكستان



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