اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:03 م
أكرم القصاص
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خارجية لبنان تعبر عن الارتياح تجاه اعتماد الحوار بالعراق لتسوية النزاعات

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:00 م
خارجية لبنان تعبر عن الارتياح تجاه اعتماد الحوار بالعراق لتسوية النزاعات لبنان - أرشيفية
أ ش أ

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عبرت وزارة الخارجية اللبنانية عن ارتياحها للخطوات المتخذة لضبط النفس وعدم التصعيد والاحتكام إلى لغة العقل واعتماد الحوار وسيلة لتسوية النزاعات في العراق.


جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ تطور الأوضاع في العراق.


وشددت الوزارة على أهمية حل الخلافات الداخلية بالطرق السلمية، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي في الرخاء والاستقرار والازدهار.


وجددت الوزارة التأكيد على الموقف اللبناني الثابت الداعم لوحدة وسيادة واستقلال وأمن العراق.


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الخارجية اللبنانية

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