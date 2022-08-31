اليوم السابع
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حجز محاكمة متهم بخلية داعش العجوزة للحكم بجلسة 15 سبتمبر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:53 م
حجز محاكمة متهم بخلية داعش العجوزة للحكم بجلسة 15 سبتمبر المستشار محمد حماد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة"، لجلسة 15 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة.

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.


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