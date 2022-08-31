حبس راكب مصرى حاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب أجنبى 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة "ترامادول" وحشيش عبر مطار القاهرة.

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط راكب مصرى عثر بحوزته على كمية من شرائط لعقار الترامادول المخدر وقطعة حشيش.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القادمة من إحدى الدول تم ترقب دخول أحد الركاب لإنهاء الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع العقيد حاتم عزت من إدارة البحث الجنائي، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف أحمد مرسي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 78 شريط لعقار الترامادول المخدر وقطعة من مخدر الحشيش مخفيين داخل لفافات من الورق الحرارى.