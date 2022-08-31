"جوجل" تصدم ترامب.. "تروث سوشيال" ممنوع على المتجر الإلكترونى للشركة

كتبت: نهال أبو السعود

قال متحدث باسم شركة جوجل، إن مخاوف الاعتدال فى المحتوى تعيق الموافقة على تطبيق "تروث سوشيال" المملوك للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ليصبح متاح على الأجهزة التى تدعم نظام أندرويد، وفقا لصحيفة ذا هيل.

وصرح ديفيد نونيز الرئيس التنفيذي لشركة "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي إن إصدار أندرويد من التطبيق للهواتف والأجهزة الذكية أصبح جاهز لكنه ينتظر موافقة جوجل.

ومع ذلك، قال متحدث باسم جوجل في بيان إن النظام الأساسي يفتقر إلى الإشراف "الفعال" على المحتوى اللازم للوفاء بشروط خدمة متجر تطبيقات Google Play.

وقال المتحدث: "في 19 أغسطس ، أخطرنا Truth Social بالعديد من الانتهاكات للسياسات القياسية في تطبيقهم الحالي وأكدنا أن وجود أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذى ينشئه المستخدم هو شرط من شروط الخدمة الخاصة بنا لأي تطبيق ليتم نشره على Google Play".

ووفقا للتقرير، تشعر جوجل بالقلق على وجه الخصوص إزاء انتهاكات سياساتها التي تحظر المحتوى الذي يتضمن تهديدات جسدية وتحريض على العنف، وأضاف المتحدث باسم جوجل أن شركة التواصل الاجتماعي أقرت بالتعليقات وتعمل على معالجة المشكلة.

وأدلى نونيس ، وهو ممثل سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا ، بتعليقات حول انتظار موافقة جوجل خلال مقابلة تلفزيونية قال خلالها: "متى سنكون متاحين على Android؟ حسنًا ، انظر ، هذا متروك لمتجر Google Play. أعني ، نحن ننتظر منهم الموافقة علينا ، ولا أعرف ما الذي يستغرق وقتًا طويلاً ".

وأنشأ ترامب Truth Social بعد أن تم حظره من توتير في يناير 2021 بسبب تعليقاته المتعلقة بهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.