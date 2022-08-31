جامعة طنطا تنظم قافلة طبية مجانية لأهالى زفتى ضمن "حياة كريمة"

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم قافلة طبية شاملة إلى قرية منية المباشرين بمركز زفتى محافظة الغربية بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأوضح الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة تمتلك القدرات البشرية والمادية لخدمة المجتمع المحيط، حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها نحو المجتمع المدني والتفاعل الإيجابي بهدف تلبية احتياجاته، موضحاً أن قافلة اليوم تعد القافلة الـ 12 التي توجهها الجامعة إلى مركز زفتى خلال العام الحالي، حيث تم توقيع الكشف الطبي لـ 16606 حالة من أهالي قرى مركز زفتى في مختلف التخصصات الطبية خلال عام 2022.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قوافل الجامعة تتكامل مع الاحتياجات الفعلية وذلك في ضوء خطة القطاع لدعم وتعزيز دور الجامعة في دعم الاحتياجات المجتمعية، وتحقيق التنمية الصحية والبيئية والاجتماعية وتقديم الخدمات الطبية والارشادية الشاملة لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت تقديم خدماتها الطبية لـ 1415 حالة من خلال 12 عيادة، حيث تم فحص 87 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و171 في عيادة الاطفال، و 187 بالعظام، و135 جلدية، و165 باطنة، و88 مسالك بولية، و176 أنف وأذن، و33 جراحة عامة، و 56 صدر، و 56 نفسية وعصبية، و 199 جراحة عيون، و 26 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 65 بواقع 11 حالة مسالك بولية، و 12 عظام، و 4 قلب، و 8 أطفال، و 7 باطنة، و 13 جلدية، و 9 عيون.

وصرحت الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن اختيار الأدوية التى تتوفر بالقوافل يتم وفقاً لدراسات من قبل لجان تقييم متخصصة لتحديد الأنواع الأكثر احتياجاً، كما شاركت كلية التمريض بالقافلة بمحاضرات توعوية عن الاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، كما تم إجراء اختبارات فورية لمحو أمية 30 مواطناً، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.