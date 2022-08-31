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جامعة الأزهر توافق على فتح تسجيل اختبارات القدرات غدا الخميس ولمدة يومين

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:01 م
جامعة الأزهر توافق على فتح تسجيل اختبارات القدرات غدا الخميس ولمدة يومين جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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وافق مجلس جامعة الأزهر اليوم، الأربعاء، في اجتماعه برئاسة  الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، علي المقترح الذي  تقدم به الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على تنسيق القبول بجامعة الأزهر، لمنح الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، فرصة أخيرة للتسجيل  وأداء الاختبارات.
 
وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس الجامعة وافق على منح الطلاب فرصة أخيرة على مدار يومين، غدا الخميس، وبعد غد الجمعة، 1 و 2 سبتمبر 2022 م.
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.

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