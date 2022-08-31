وتأثرت العديد من المناطق بالعاصمة بيروت جراء انقطاع خدمات الإنترنت، حيث أصدرت شركتان من الشركات التي تقدم خدمات الانترنت بلبنان (شركتا IDM وCyberia) بيانا أكدتا فيه توقفت خدمة الانترنت لدى العديد من المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها من المناطق، حيث تقدّم الشركتان الخدمة.

وأوضحت الشركتان أن هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرقة في السنترالات الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، وذلك نتيجة لإضراب الموظفين في شركة أوجيرو، مما أثر كل الشركات المزودة لخدمة الانترنت في لبنان.

كما اعتذرت الشركتان عن هذه الأعطال التي تأثر بها المواطنون والحركة الاقتصادية.