"تموين الدقهلية" تضبط 14 طن قمح وشعير قبل بيعها بالسوق السوداء

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة بدائرة الستاموني مركز بلقاس، وتمكنت الحملة من ضبط عدد2 مخزن، غير معتمد لتخزين الشعير، بدائرة الستامونى ضبط بداخلهم 12طن، أرز الشعير مخالفا للقرار113 لسنة 2022، الخاص بتنظيم أماكن تخزين أرز الشعير لعام 2022، وكذلك القانون 95لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، والقرار 45 لسنة 2022،الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

- وتم ضبط 2 طن قمح بذات الناحية ،تم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء مخالفا القرار 51 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتداول القمح والقانون 95 لسنة 1945،الخاص بشؤون التموين.

وفى سياق متصل، تم ضبط 3 طن مخللات متنوعة، بدون بيانات داخل مصنع مخللات بناحية الستامونى وتم التحفظ على جميع المضبوطات، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتم تحرير محضر بالوقائع السالف ذكرها، وجارى العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي مواصلة مديرية التموين جهودها لضبط الأسواق، والتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه، والتعامل بكل شدة وحزم ضد كافه أنواع الاستغلال، والاحتكار حفاظا على حقوق المواطن والدوله، وتنفيذا للقوانين واللوائح والتعليمات.