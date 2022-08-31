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أكرم القصاص
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تقرير: ألمانيا زودت أوكرانيا بمعدات عسكرية بقيمة 686 مليون يورو

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:05 م
تقرير: ألمانيا زودت أوكرانيا بمعدات عسكرية بقيمة 686 مليون يورو الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت الحكومة الألمانية بأنها تمكنت من الموافقة هذا العام على توريد معدات عسكرية بقيمة نحو 5.1 مليار يورو إلى أوكرانيا، وأن كييف قد تلقت معدات بقيمة 686 مليون يورو.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في تقرير حول تصدير الأسلحة الذي قدمته اليوم الأربعاء وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية أن أوكرانيا أصبحت أهم متلق للأسلحة الألمانية بين ما يسمى بـ "الدول الثالثة" أي الدول التي لا تدخل في حلف الناتو ولا تعد شريكة للحلف. وتبلغ حصة أوكرانيا من صادرات المعدات العسكرية من ألمانيا إلى "دول ثالثة" العام الجاري 56%.

وذكر التقرير أن ألمانيا صدرت في الفترة نفسها من العام الماضي أسلحة بقيمة 2,9 مليار يورو.

 


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