تفاصيل لقاء الرئيس الأوكراني بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أعلن مسئول صحفي في مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الأخير التقى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في العاصمة كييف.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الاجتماع جاء في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا وروسيا اتهام بعضهما البعض بقصف المنطقة المحيطة بمحطة "زابوريجيا" النووية قبل زيارة مقررة لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ونقلت القناة عن زيلينسكي قوله إن "مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا عاجلة" وأن أوكرانيا تريد من فريقها أن "يفعل ما هو أكثر من مجرد إجراء تفتيش في المحطة".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن "يجد الوفد فرصة، بفضل خدماتنا الخاصة وبفضل الممرات الأمنية للوصول إلى المحطة وبذل قصارى جهده لتجنب كل تلك التهديدات على نطاق عالمي". حيث قال زيلينسكي "من المحتمل أن تكون هذه اليوم واحدة من أكثر القضايا أهمية فيما يتعلق بأمن أوكرانيا والعالم".

وحث زيلينسكي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القيام بما هو أكثر من تفتيش للمحطة، قائلاً إن القرارات الاستراتيجية مطلوبة "فيما يتعلق بنزع السلاح بشكل عاجل للمحطة، وسحب جميع، وأي أفراد عسكريين من الاتحاد الروسي".

وأصر زيلينسكي على أن المنطقة "يجب أن تصبح منزوعة السلاح" وعلى ضرورة "أن يكون هناك انتقال للمحطة إلى السيطرة الكاملة للدولة الأوكرانية".