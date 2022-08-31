اليوم السابع
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تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:09 م
تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء الموافق 31-8-2022، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 60.10 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 58.53 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 62.25 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

62.25 جنيه للشراء.
 
62.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

60.10 جنيه للشراء.
 
62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

60.12 جنيه للشراء.
 
62.49 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

60.55 جنيه للشراء.
 
62.56 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

58.53 جنيه للشراء.
 
62.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

61.04 جنيه للشراء.
 
62.56 جنيه للبيع.

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