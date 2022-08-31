اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:24 م
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تعرف على جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق والجرائم التموينية.. فيديو

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:16 م
تعرف على جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق والجرائم التموينية.. فيديو رجال الشرطة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 43.52 طن من اللحوم والدواجن ومقطاعتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الادمى، وتمثل خطر على صحة المواطنين، وذلك خلال حملات شنتها الوزارةعلى محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والجيزة.

كما نجحت الإدارة في ضبط 33 طن ملح طعام و43 طن زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحافظات المنوفية والجيزة والشرقية.

وتواصل الوزارة حملاتها على جميع المحافظات لإعادة ضبط الأسواق ومحاربة جرائم الغش التجارى والجرائم التموينية.


وزارة الداخلية

حملات التموين

الغش التجارى



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