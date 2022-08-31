تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال شهر أغسطس

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة "بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أغسطس الماضى، بحجم تداول بلغ 106.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.1 مليار جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 660.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.9 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 374.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 139.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.05 مليار جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 79.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 988.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس "جي بي أوتو" بحجم تداول بلغ 262.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 868.4 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 636.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 820.7 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 32.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 798.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 236.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 766.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، بحجم تداول بلغ 68.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 699.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.61% ليغلق عند مستوى 9998.61 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 17.82% ليغلق عند مستوى 2201.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 15.29% ليغلق عند مستوى 3153.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.66% ليغلق عند مستوى 12371.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.43% ليغلق عند مستوى 3746.36 نقطة.