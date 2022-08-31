تخفيضات 50%.. أبرز تصريحات مدبولى بافتتاح معرض "أهلا مدارس".. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك نحو 200 شركة تعرض منتجات مكتبية وملابس وأحذية ومنتجات غذائية، فى معرض أهلا مدارس.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل رئيس الوزراء على هامش افتتاح المعرض.



