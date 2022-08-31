اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:11 ص
أكرم القصاص
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تخصيص سيارة لخدمة كبار السن داخل إدارة مرور الإسكندرية.. صور

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:53 ص
تخصيص سيارة لخدمة كبار السن داخل إدارة مرور الإسكندرية.. صور سيارة لخدمة كبار السن داخل مرور الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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خصصت إدارة مرور الإسكندرية، سيارة جولف لخدمة العملاء من كبار السن، المترددين على وحدة مرور أبيس لإنهاء تراخيصهم وطلباتهم بالإدارة وتنقلهم إلى داخل وخارج وحدة المرور.

وقامت إدارة مرور الإسكندرية، بتوفير تلك السيارة لراحة المترددين من كبار السن، بوحدة مرور أبيس، من أجل إنهاء التراخيص، لتسهيل عمليات تراخيص السيارات ولتخفيف الأعباء عنهم دون عناء فى ظل الطقس الحار، ويقود تلك السيارة مجند ومجهزة بجهاز لاسلكى.

يذكر أن إدارة المرور،ساهمت فى إدخال العديد من الأنظمة الحديثة لتطوير الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية، لمواكبة التطور التكنولوجى للدول وتم تزويد الوحدات والإدارة بالمعدات والأجهزة الإلكترونية والكاميرات ذات التقنية العالية فى المراقبة ورصد المعوقات المرورية على الطرق.


 

السيارة
السيارة

 

تخصيص سيارة لخدمة كبار السن داخل مرور الإسكندرية
تخصيص سيارة لخدمة كبار السن داخل مرور الإسكندرية

 

 

سيارة لخدمة كبار السن داخل مرور الإسكندرية
سيارة لخدمة كبار السن داخل مرور الإسكندرية

 


 


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