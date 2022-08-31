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تحرير 148 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:21 م
تحرير 148 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

 

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 148168 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41307 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و2512 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 مخالفات عن الدراجات النارية، و14 مخالفة موقف عشوائى، و36 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


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