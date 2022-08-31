اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:44 م
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تجديد حبس شابين 15 يوما لاتهامهما بقتل عاطل لسرقة لاب توب فى الهرم

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:37 م
تجديد حبس شابين 15 يوما لاتهامهما بقتل عاطل لسرقة لاب توب فى الهرم حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة بتجديد حبس شابين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب والتخلص من جثته بمنطقة خالية من المارة فى الهرم.

أمرت النيابة العامة بالجيزة، فى وقت سابق، بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب والتخلص من جثته بمنطقة خالية من المارة فى الهرم، وتبين أن القتيل سرق لاب توب من أحد المتهمين، مما دفعهما لقتله.

انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة شاب عثر عليه وبه عدد من الطعنات بالهرم، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجنى عليه، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من المارة فى الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بطعنات، تم التوصل لهويته، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الحادث، وتم التوصل لهوية مرتكبى الجريمة، وتبين أنهما شخصين، وألقى رجال المباحث القبض عليهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة لسرقة القتيل لاب توب من أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


جرائم القتل

امن الجيزة

النيابة العامة

الهرم

جرائم السرقة



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