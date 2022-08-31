اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:34 م
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تجديد الثقة فى اعتماد معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية بميناء جمرك الإسكندرية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:01 م
تجديد الثقة فى اعتماد معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية بميناء جمرك الإسكندرية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم تجديد الثقة فى معمل جمرك الإسكندرية فى مجال فحص جميع الأغذية ذات الأصل الحيوانى "الواردات والصادرات" حفاظاً على صحة المواطنين وذلك كصمام أمان وحزام مناعى للبلاد.
 
وتأتى أهمية الاعتماد فى كسب ثقة العملاء وتماشياً مع نظم الجودة بالمعامل الدولية والمرجعية وتطبيق المعايير الدولية القياسية لسلامة وصحة الغذاء وذلك تسهيلاً للاجراءات ومساعدة العملاء فى سرعة الافراج الجمركى.
 
وأكد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد بأن اعتماد معامل جمرك الإسكندرية يأتى من خلال منظومة الاعتماد المستمرة للمعامل، والتى ينتهجها المعهد وفروعه لتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية، ومجابهة المستجدات الدولية، ومساعدة الأخوة الأفارقة والمنطقه العربية انطلاقاً من ريادة مصر فى هذا المجال، وصولا لتقليل الفجوة الغذائية وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى، حفاظاً على صحته وغذائه، وتحقيق الأمن الغذائي.
 

الزراعة

صحة الحيوان

جمرك الاسكندرية

الغذاء

معمل جمرك الإسكندرية



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