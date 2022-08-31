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بعد ضبط عصابة جديدة.. ازاى تفرق العملات المزورة من الحقيقية؟.. إنفوجراف

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:27 م
بعد ضبط عصابة جديدة.. ازاى تفرق العملات المزورة من الحقيقية؟.. إنفوجراف أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم تزوير العملات الورقية، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير العملات خلال الأيام الماضية، ويقع أغلب المواطنين فى مأزق العملات المزورة.

وتستعرض "اليوم السابع" 7 علامات للتفرقة بين العملات الحقيقية والمزورة، وهى كالتالي:

* "ملمس العملة".. العملة الأصلية يكون ملمس الورقة الخاصة بها خشنًا، أما العملات المزيفة يكون ملمسها ناعما وأملسا مثل الورق المطبوع.

*العملات الأصلية ألوانها زاهية وواضحة وصريحة غير متداخلة، أما العملات المزيفة ألوانها متداخلة وباهتة.

*العلامات المائية المطبوعة على الفئات المختلفة من النقود والتى يختلف شكلها من فئة لأخرى، فالعلامة المائية المطبوعة على فئة الـ10جنيه، ليست كتلك المطبوعة على فئة الـ100 جنيه.

*يوجد بروز عند الأرقام المكتوبة لفئة العملة وقيمتها، أما العملات المزورة فلا يوجد بها هذا البروز.

*الخط المزود به الورقة النقدية المطبوعة وهو ما يطلق عليه خط الضمان.

*النقود الأصلية بها خيوط لامعة ورسوم غير مكتملة، تكتمل فى الضوء وبتحريكها فى زوايا مختلفة، كرسمة أبو الهول، والعملات المزيفة لا يوجد بها هذه الرسوم.

*كل فئة من فئات العملة الأصلية يكون مكتوبا عليها أرقام مسلسلة منسوخة 4 مرات فى أماكن مختلفة على العملة من الأمام والخلف، أما العملات المزيفة تكون الأرقام المكتوبة عشوائية.

 

 
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إنفو جراف
 

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