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بعد حادث طريق الجلالة.. اعرف طرق الوقاية من حوادث التريلات على الطرق السريعة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:23 ص
بعد حادث طريق الجلالة.. اعرف طرق الوقاية من حوادث التريلات على الطرق السريعة حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ناشدت إدارة المرور، بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، بعد وقوع حادث مرورى بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل ثقيل بطريق الجلالة - السويس ونتج عنه وفاة 3 اشخاص وإصابة 34 آخرين ومنع تكرار اى حوادث للتريلات وسيارات النقل الثقيل بالمحاور، وكذلك التشديد على الانتباه لفحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

1- يجب تدوير الإطارات بين المحاور لأنه يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق

8- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور


ادارة المرور

حوادث مرورية

الطرق السريعة

امن السويس

طريق الجلالة



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