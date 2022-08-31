

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن رحلة دوسي سوف تشمل اجتماعات مع رئيسة تايوان "تساي إنج ون" ووزير خارجية تايوان" جوزيف وو جاو شيه" والسفير الأمريكي فيليب سيث جولدبرج.

وأوضحت القناة الأمريكية أن دوسي يرمي من وراء الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أريزونا وتايوان مع التركيز بشكل خاص على تصنيع أشباه الموصلات.



ونقلت القناة عن دوسي قوله إن "أريزونا لديها علاقات ممتازة مع تايوان وجمهورية كوريا"، مشيراً إلى أن "الهدف من هذه المهمة التجارية هو نقل هذه العلاقات إلى المستوى التالي لتقويتها وتوسيعها وضمان أن تظل مثمرة للطرفين".



وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد زارت تايوان مطلع شهر أغسطس الجاري وأعقبها وفد من الكونجرس.