اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:33 ص
أكرم القصاص
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بدء التقديم فى المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد غدا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:00 ص
بدء التقديم فى المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد غدا جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة الجدد بدءا من غدا الخميس 1 سبتمبر حتى الخميس 15 سبتمبر ، والتقديم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.


كما أعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الاوراق المطلوبة فى التقديم هى:

1- طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية
2- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية
3- صورة الاشعار الالكترونى بعد المراجعة
4- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية
5- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب سارية
6- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.


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