بدء التقديم فى المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد غدا

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة الجدد بدءا من غدا الخميس 1 سبتمبر حتى الخميس 15 سبتمبر ، والتقديم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.
كما أعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الاوراق المطلوبة فى التقديم هى:
1- طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية
2- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية
3- صورة الاشعار الالكترونى بعد المراجعة
4- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية
5- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب سارية
6- عدد 12 صورة ضوئية حديثة.
بدء التقديم فى المدينة الجامعية بالإسكندرية للطلاب الجدد غداالأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:00 ص
جامعة الإسكندرية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة الجدد بدءا من غدا الخميس 1 سبتمبر حتى الخميس 15 سبتمبر ، والتقديم من خلال موقع الزهراء الخاص بالمدن الجامعية.
الموضوعات المتعلقة
رئيس جامعة الإسكندرية يشهد أعمال امتحانات المبادرة الرئاسية "أشبال مصر الرقمية"الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:37 م
جامعة الإسكندرية: ساهمنا فى محو أمية 854 مواطناالإثنين، 29 أغسطس 2022 12:26 م
بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي للتعاقد مع أوائل الجامعةالسبت، 27 أغسطس 2022 01:49 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة