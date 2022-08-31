اليوم السابع
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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر المجلس بالقاهرة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:50 م
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر المجلس بالقاهرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة ، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وحزمة الاجراءات الاستثنائية التى سيتم تطبيقها بداية من الغد 1 سبتمبر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
 
وكان رئيس الوزراء قد أكد أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة وهي أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائما في الحدود الآمنة (6 أشهر)، مؤكدا أن احتياطياتنا من السلع تتوافر بالفعل في حدود الـ 6 أشهر، بل إن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 7 شهور.
 
وأكد رئيس الوزراء أنه توجد بالفعل مجموعة عمل تنفيذية منعقدة بشكل دائم، مكونة من السادة الوزراء، وهناك غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه من الطبيعي مع تطبيق أي منظومة جديدة ورود شكاوى، ومؤكدا: سيتم التعامل مع هذه الشكاوى حال ورودها بصورة فورية.

مجلس الوزراء

اجتماع الحكومة

مصطفى مدبولى

حزمة الاجراءات الاستثنائية

بطاقات التموين



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