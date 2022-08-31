بايدن يدين الهجمات على الـ "FBI".. ويوجه رسالة تحذيرية لأنصار ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة الهجمات على مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل بعض الجمهوريين في أعقاب بحث المكتب في ممتلكات الرئيس السابق ترامب مارالاجو، وفقا لشبكة سي ان ان.

في حديثه في حدث حول السلامة العامة في بنسلفانيا ، تعهد بايدن بدعمه لإنفاذ القانون بينما كان يصور المحافظين على أنهم مناهضون للشرطة بسبب مواقفهم في 6 يناير 2021 والهجوم على مبنى الكابيتول ومؤخرا الأحداث في مارالاجو.

قال بايدن: "اسمحوا لي أن أقول هذا لأصدقائي الجمهوريين من MAGA في الكونجرس: لا تخبرني أنك تدعم تطبيق القانون إذا لم تقم بإدانة ما حدث في اليوم السادس. لا تخبرني. لا أستطيع أن أفعل ذلك. بحق الله ، إلى جانب من أنت؟ " وأضاف في إشارة الى شعار ترامب: "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى إما أن تكون في جانب الغوغاء أو إلى جانب الشرطة".

وتابع: "من المثير للاشمئزاز الآن رؤية الهجمات الجديدة على مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي تهدد حياة عملاء إنفاذ القانون وعائلاتهم لمجرد تنفيذ القانون والقيام بعملهم".

وتابع: "انظر ، أريد أن أقول هذا بأكبر قدر ممكن من الوضوح: لا يوجد مكان في هذا البلد ، ولا مكان لتعريض حياة تطبيق القانون للخطر. لا شيء ، أبدا ، أنا أعارض وقف تمويل الشرطة ، كما أنني أعارض وقف تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي".

كان الخطاب محاولة لإظهار الدعم القوي لإنفاذ القانون للرد على الرواية القائلة بأن الديمقراطيين يؤيدون تقليص تمويل الشرطة ، مع استخدام الأحداث الجارية للتشكيك في دعم المحافظين لإنفاذ القانون.

ووفقا للتقرير، تم نصب سياج أمني خارج مقر مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر وسط تصاعد في التهديدات في أعقاب البحث في مارالاجو.

وجه الجمهوريون انتقادات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن قرار تنفيذ أمر تفتيش منزل ترامب في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من تحقيق في الوثائق السرية التي أخذها الرئيس السابق معه بعد مغادرة البيت الأبيض. واتهم الحزب الجمهوري مكتب التحقيقات الفدرالي بأن لديه دوافع سياسية وطالبوا بقطع التمويل عن المكتب.