بائعة خضار بعد إنقاذها من الغرق فى نهر النيل بالجيزة: زوجة ابنى السبب

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لاقوال بائعة خضار حاولت إنهاء حياتها فى نهر النيل، وذكرت ان خلافات جمعتها بزوجة ابنها، وتسببت تلك الخلافات فى إصابتها بأزمة نفسية، مما دفعها لاتخاذ قرار بإنهاء حياتها.

وقالت إنها استقلت وسيلة مواصلات من محل إقامتها بالهرم، إلى كوبرى الجامعة فى الجيزة وألقت بنفسها فى النيل من أعلى الكوبرى، إلا أن رجال الإنقاذ النهرى تمكنوا من إنقاذها، وإخراجها من المياه قبل غرقها.

أنقذ رجال الإنقاذ النهرى بائعة خضار من الموت بعد إلقاء نفسها فى نهر النيل، بسبب خلافات أسرية مع زوجة ابنها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إلقاء سيدة نفسها فى نهر النيل من أعلى كوبرى الجامعة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن بائعة خضار حاولت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها فى نهر النيل، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من إنقاذها، وإخراجها من المياه، بسؤالها ذكرت أن خلافات أسرية مع زوجة ابنها دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.