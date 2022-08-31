انقلاب سيارة ملاكى على طريق المحلة طنطا وتكدس السيارات بسبب الحادث

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق المحلة طنطا قبل قليل، انقلاب سيارة ملاكى أمام كارفور، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، دون وقوع إصابات وتكدست السيارات على الطريق بسبب الحادث، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة المرور.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق المحلة طنطا أمام كارفور.

وانتقل رجال المرور وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتمكن قائدي السيارات من رفع السيارة ولم يصاب قائدها باصابات، فيما يقوم رجال المرور بتسيير حركة المرور وتخفيف الزحام وتكدس السيارات.