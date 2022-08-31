انخفاض متوسط أعمار الأمريكيين.. الانتحار وجرعات المخدرات الزائدة أهم الأسباب

كتبت: نهال أبو السعود

انخفض متوسط الأعمار المتوقع فى الولايات المتحدة للعام الثانى على التوالى حيث انخفض بنحو عام منذ 2020 وفقا لتقرير رسمى جديد صدر اليوم الأربعاء.

قالت نيويورك تايمز، إن العامين الأولين من تفشى كورونا فى الولايات المتحدة انخفض متوسط اعمار الأمريكيين بنحو 3 سنوات وسجل اخر انخفاض مماثل فى أوائل الاربعينات خلال الحرب العالمية الثانية.

ألقى مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باللوم على كوفيد فى حوالى نصف الانخفاض فى عام 2021، وهو العام الذى أصبحت فيه اللقاحات متاحة على نطاق واسع لكن متغيرات فيروس كورونا الجديدة تسببت فى موجات من العلاج فى المستشفيات والوفيات.

ومن العوامل الأخرى التى ساهمت فى هذا الانخفاض مشاكل طويلة الأمد: الجرعات الزائدة من الأدوية، وأمراض القلب، والانتحار، وأمراض الكبد المزمنة.

متوسط ​​العمر المتوقع هو تقدير لمتوسط ​​عدد السنوات التى يتوقع أن يعيشها الطفل المولود فى سنة معينة، بالنظر إلى معدلات الوفيات فى ذلك الوقت. قال روبرت هامر، الباحث فى جامعة نورث كارولينا، الذى يركز على أنماط صحة السكان، أنه "المؤشر الأساسى لصحة السكان فى هذا البلد".

يقول الخبراء إن هناك العديد من الأسباب المحتملة لمثل هذه الاختلافات، بما فى ذلك عدم الحصول على رعاية صحية جيدة، وانخفاض معدلات التطعيم، وزيادة نسبة السكان فى الوظائف منخفضة الأجر التى تتطلب منهم الاستمرار فى العمل عندما كان الوباء فى أسوأ حالاته.

كانت وفيات كوفيد السبب الرئيسى للانخفاض. وكان ثانى أكبر مساهم فى ذلك هو الوفيات الناجمة عن الإصابات العرضية - فى المقام الأول من جرعات زائدة من المخدرات، والتى أودت بحياة 107000 شخص فى أمريكا العام الماضي.

وقال التقرير الجديد إن الانتحار ساهم فى انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع فى عام 2021، لكنه لم يقدم تفاصيل. وفقًا للأرقام المؤقتة من قاعدة بيانات CDC العامة، ارتفع عدد حالات الانتحار فى الولايات المتحدة العام الماضى بنحو 2000 ليصل إلى 48 الف.